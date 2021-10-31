自下半月開始，台股進入強勢上漲的格局，以接近17000點的收盤位置，為10月畫下完美的句點。雖然10月下半月的行情很精彩，但11月，恐怕會更精彩。

人性是不會變的，因此歷史總是一再重演的，這句話放在股市，也是一樣的。

當我們具備足夠的敏感度，去感受歷史的軌跡，並且推論未來，就會知道，11月的潛力有多麼強大。

今年7月，台股創下歷史新高18034點，創高之後開始震盪，並震盪長達3個月，而震盪的過程中，型態上屢屢出現敗象，甚至很多人開始看空它，不過台股始終保持一個似空非空的感覺，每當你覺得它要GAME OVER，它就出現V轉。這樣的狀況，好像似曾相似。

去年7月，台股同樣創下歷史新高13031點，創高之後震盪長達3個月，技術面也出現敗象，一副要死不活的走勢，正當市場很多人開始看空，覺得快不行了，沒想到指數來個大V轉後，又起死回生。

去年10月的經驗告訴我們，即便13000點壓抑了3個多月，看似屢攻不破，成為台股天險，但不斷的V轉卻代表低接的多方動能非常強勁，因此在沉寂3個多月之後，這頭野獸關不住了！一噴出，就是一波到底，頭也不回的，直上16000點。

今年7-10月，與去年擁有一樣的特徵，再結合之前所說的基本面、技術面、籌碼面，都沒有看空的理由，加上美股頻頻刷新歷史新高，或許第四季，你將有機會看到台股像去年一樣，「永遠不回頭」。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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