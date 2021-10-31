隨著區塊鏈技術演進，虛擬貨幣火速掀起投資浪潮，有政大生分享自己在幣圈的投資經驗，短短1年就從16萬翻到1千萬，並將70%的資金存入美元穩定幣升息，每月都有6萬元的資金進帳，且不藏私公開自己的5大投資策略，但也提醒，「有時候成功不能複製，還是要理解市場」。

1名政大研究生在社群平台Dcard發文，稱自己在幣圈用1年的時間，就從16萬賺到1000萬，並分享自己一路走來的心路歷程。

他從2017年開始接觸幣圈，起初都只是小筆資金投入，甚至還一度被軋空，把小賺的都賠進去，之後則是利用馬斯克發推特討論比特幣時，將當前資金開5倍槓桿直接翻倍，並在coinbase上市消息頻傳時趁機獲利一把。

他表示，中間還是有因回測賠了不少，甚至一度賠了100萬睡不著覺，但在盤了一段時間後，仍然有趁大波段獲利，時至今日，總資產突破1000萬，投資策略也愈趨保守，目前將70%的資金存入美元穩定幣生息，每月可進帳約6萬元，而投資幣的部位縮至15%、NFT剩10%。

另外，他認為自己除了運氣以外，也遵循5個投資策略，分別為不花大錢傷及投資部位；持續關注幣圈消息，做好功課；不看輕任一幣種，每種都有獨到之處；長期持有，聽說買幣不動能贏95%的人；獲利翻倍後做好分散風險。

不過他也提醒，多數時候成功是不能複製的，必須理解市場，在投入小本慢慢試，評估風險，畢竟大部分時候賺不到認知外的錢。

貼文一出後，大批網友熱烈討論，「太強了吧，怎麼滾出來的」、「想了解如何做到的」、「可以請教你是去哪裡學習的嗎」、「太神啦」、「恭喜，分散配置就對了」、「想知道當初怎麼獲利的」、「好扯喔，恭喜」、「我以為我80萬到800萬已經很牛了」。

但也並非所有人都像原PO一樣，在幣圈中如魚得水，「我兩個月內從獲利三百多萬，最後變成倒賠一千萬」、「我朋友兩天賺500美，過幾天賺的加本金賠掉1000美，他就不敢玩了」、 「我周圍有朋友每天都賠幾萬」、「我從6萬玩到變0」。