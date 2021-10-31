台灣6個直轄市中，台中市自2016年首度擊敗台北，獲選為最宜居城市，隨後5年一路蟬聯榜首，有網友列舉6大優點，認為台中比起首都台北，也絲毫不遜色，但有網友點出明顯的缺點，「交通很爛，空氣不好」、「空氣差，道路設計差」。

1名網友在社群平台PTT發文，列舉台中6大優點，佔地廣大、公共設施完善、百貨林立、一整年幾乎都晴天，再加上現在有了捷運，交通更為方便，每天起床後的生活十分愜意，大讚「台中根本是首都的樣子吧」。

貼文一出後，不少網友也盛讚台中的生活品質，「絕對是，新北、桃園、台中都住過好多年」、「第二間房都想買在台中」、「台中妹子優」、「根本一堆中漂」、「台中妹子很漂亮」、「北中南都住過，台中天氣最好」、「工作只要遇休連續假期，都開車南下直殺台中」。

但也有許多網友點出台中的缺陷，空氣品質和交通道路設計規劃仍有待加強，「秋冬空氣很糟」、「冬天你就知道空氣多可怕了」、「台中那路面品質真的有夠差」、「拜託不要，台中真的不行」、「不是，交通很爛」、「交通很爛，空氣水質都不好」、「我台中人，覺得高雄比較棒」、「空氣差，道路設計差，假日可出遊地少，不然都不錯」。