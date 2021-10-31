日常生活中，許多人會透過咬冰塊的方式解解嘴饞，也或許是因為咬冰塊如同「咬水」，有些人也認為咬冰塊有助於防範蛀牙，甚至認為對健康有利。

對此重症醫學黃軒醫師在社群媒體上分享，表示不建議咬冰塊的行為，除了更容易增加蛀牙的風險，還可能衍生其他問題，而有咬冰塊習慣者，也建議留意是否有相關潛藏疾病存在。

(圖/今健康提供)

●咬冰塊能防蛀牙？醫指壞處：反而易蛀牙。

黃軒醫師表示，牙齒的表面覆蓋著一層琺瑯質，其如同牙齒對口腔細菌的防護罩，這層防護罩在受到過度摩擦等外力影響時容易損耗，使得牙齒裸露於外，例如咬冰塊、刷牙過度用力或使用過硬的牙刷。牙齒暴露在外，更容易受到食物殘渣的細菌侵襲而腐爛，進而形成蛀牙。

除此之外，冰塊對人體其實相當冰冷，容易導致頭部周邊血管突然收縮，進而引起頭痛、劇烈頭痛，這道理如同許多人吃冰時，眼部或頭部常會痛一下一般。除了頭痛，也可能短暫看不清眼前的物體，若是正好正在行車，其實相當危險。除此之外，許多人咬冰塊的來源是來自於含糖飲料，含糖飲料自然不利於身體健康及血糖控制。

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●愛咬冰塊是健康出問題？醫籲適度檢視盡早檢查。

咬冰塊除了影響身體，也可能是因為身體出了問題，產生了咬冰塊的慾望，習慣咬冰塊的民眾，也可能需要適度的檢視自己有無疾病在身的可能。

黃軒醫師指出，據日本研究，從在81位缺鐵性貧血患者身上發現，他們日常生活中常會有咬冰塊的習慣，在給予口服鐵藥物治療後，停止了咬冰塊的慾望。雖咬冰塊的慾望和缺鐵性貧血兩者之間的關聯或許還有待研究，但若有此情況，可檢視自己是否有其他缺鐵性貧血的症狀，或適度懷疑、盡早檢查為佳。

另外，咬食的舉動往往反應著當下的心理狀態，就像咬指甲一樣，咬冰塊也是，有可能是情緒壓力、強迫症、廣泛焦慮症等。咬冰塊的當下，或許正是身體正尋求釋放壓力的管道，若頻率太高，建議也可檢視一下自身心理狀態，並適時尋找精神科醫師、心理治療師等協助。

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●冰塊能不咬就別咬，醫教６招有助改善！

黃軒醫師呼籲，冰塊能不咬就別咬，若觀察或檢查到是因身體或心理疾病所起，應盡治療為佳。平時飲品也建議已熱飲為主，若要喝冷飲則建議別加冰塊。若要吃冰塊，則建議含在口中讓它融化即可。若真的想要咬冰，可選擇刨冰等軟冰。若真的想咬點有嚼勁的東西，可選擇蔬菜或水果，例如胡蘿蔔條、蘋果片等，不僅不會過硬，也可促進唾液分泌、保護口腔，也具有清潔牙齒的作用。