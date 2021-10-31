中選會28日審查台中市立委第二選區陳柏惟罷免案投票結果，公告投票結果通過，並決定於明年1月9日(星期日)投票補選，各黨會派出哪位戰將參加補選，備受關注。其中國民黨目前人選未定，前立委顏寬恒最具實力、呼聲最高，但他還未鬆口；綠營前立委林靜儀則是已經將戶籍遷到烏日區。

中選會指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果為通過。

根據中選會公布的補選工作程序表，重要選務工作日程如下：

一、 110年11月2日 發布選舉公告

二、 110年11月9日 公告候選人登記日期及必備事項

三、 110年11月15日至11月19日 受理候選人登記之申請

四、 110年11月19日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、 110年12月3日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、 110年12月8日 候選人抽籤決定號次

七、 110年12月20日 選舉人名冊編造完成

八、 110年12月29日 公告候選人名單

九、 110年12月30日至111年1月8日 辦理公辦政見發表會

十、 111年1月5日前 公告選舉人人數

十一、 111年1月9日 投票、開票

十二、 111年1月14日前 審定當選人名單

十三、 111年1月14日 公告當選人名單

十四、 111年1月21日前 發給當選證書

十五、 111年2月13日前 通知候選人領取補貼之競選費用

（資料來源：中選會）