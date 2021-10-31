買房要謹慎外，租屋亦不可大意，有網友分享在台南租屋的恐怖經驗，大坪數的嶄新透天竟只需4000元租金，豈料住進去後卻頻被投訴彈吉他太吵，但他完全沒有吉他，也沒看電視，殊不知當天晚上，床板傳來詭異刮木板的輕微震動，讓他整個人起雞皮疙瘩，事後意外得知這間房屋的駭人過去後，趕忙整理行李，火速搬出。

1名男網友在社群平台Dcard分享自己的租屋經驗，大二轉學到台南某學校的他，由於是北部人，因此需要在附近租屋，但受惰性影響，開學最後一天才開始找房子，但這期間都找不到滿意的房子，直到他看到一棟嶄新的透天，立馬從租屋資訊連絡房東看屋。

這棟透天別墅無論內外皆十分的新，一樓還有停車位給人停放機車，當時2樓也正好有2間空房，但奇怪的是，大的僅需4000元、反而小的需要7200元，且房東又拋出誘人折扣，稱若是租大間的，可以再打折，讓原PO當機立斷就租了。

住進去的頭一個禮拜都十分正常，也會跟左鄰右舍攀談一兩句，未料沒多久，竟被鄰居臭臉對待，房東也不時致電稱收到投訴，稱原PO半夜彈吉他，影響安寧，頓時讓原PO倍感無奈，原因是他根本沒有吉他，甚至也沒看電視。

當天晚上，原PO睡覺時突然感到背部一陣酥麻，好似有人拿東西刮木板一樣，由於床的中間是空心的，刮木板的聲音特別明顯，觸感和聲音讓他當下從尾椎一路麻到後頸，當下十分害怕，奪門而出，前往同學家借住。

在路上，原PO順路買點消夜，跟商家老闆閒聊一兩句，被問及住處時，原PO一指租屋處，老闆一看臉色大變，「你那間原本是住一位音樂老師，在附近補習班教吉他，但在不久前，在你住的那個地方輕生了」；原PO聞言後心生恐懼，隔日在同學的陪同下，回租屋處整理行李搬家。

貼文一出後，底下網友紛紛回，「好可怕，我不敢租永康的房子了」、「想知道房東後續有說什麼嗎，這種沒誠實講可以求償吧」、「天啊，幸好滷味攤老闆有告訴你，房東怕房子租不出去沒有誠實講很不ok」、「雖然當初大間反而便宜你就該警惕了，但房東很爛誒 要是是我會找他賠償，威脅他不賠償直接公開這件事，讓他一輩子租不出去」、「房東明明知道可能的原因還這樣」。