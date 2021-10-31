國民黨主席朱立倫昨增聘前副主席郝龍斌為中評會主席團主席，並經全代會通過，不過，郝發聲明表示，他事先並未接獲相關訊息和通知，目前也沒有意願擔任任何黨職。朱昨晚受訪時說，沒關係，尊重所有黨內前輩與歷任副主席，但尊重態度一定要有，且這是全代會通過的。

為宣傳反萊豬等四大公投，國民黨昨起展開49天夜宿凱道行動，由文傳會前副主委鄭照新，與黨副祕書長羅智強、國民黨立委蔣萬安「強強聯手」扛第一棒，黨主席朱立倫昨晚送消夜致意。

朱立倫受訪時表示，請蔡英文總統與民進黨不要每一天都想對抗民意，他透露，未來有機會「當然會」也來凱道夜宿，任何時間都有可能；今天活動是第一天，由羅智強與蔣萬安先來，之後一棒接一棒共同發出民眾的心聲，讓民進黨與執政當局聽到。

被問到郝龍斌謝絕中評會主席團主席身分，朱立倫說，全代會通過聘任的每一位中評委主席團主席，他事先通通都沒有徵詢，因為是依照慣例，歷任副主席都會聘為中評會主席團主席。

朱立倫指出，昨天是針對仍未聘任的兩位前副主席補聘任，另外過去大老級的縣市長，他也聘任為中評會主席團主席；他強調，聘任動作是黨內尊重的體制，每一位都是尊重的前輩，事前也沒有徵詢。