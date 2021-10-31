雲林縣政府舉辦「我愛雲林之美 空拍攝影大賽」，結果卻讓人跌破眼鏡，一張平平無奇且毫無特色的《紅衣大女孩》獲得銀牌，遭網友大罵黑箱作業，縣府也二度發表聲明，並在30日道歉。事實上，台灣類似比賽出現爭議早已不是第一次，11年前北捷的「捷運心文化」更是扯上百倍。

2010年4月，台北捷運公司舉辦「捷運心文化」比賽，藉此宣傳捷運，徵求海報、四格漫畫以及30秒短片的參賽者，冠軍可獲得6萬元，吸引不少民眾參賽，其中30秒短片項目中，最具冠軍相的是《MRT-LIFE》，最終卻由《捷運心光大道》奪冠，影片曝光後更讓網友火大，痛罵連小學生作品都不如。

2010年4月，台北捷運公司舉辦「捷運心文化」比賽，最具冠軍相的是《MRT-LIFE》(圖／影片截圖)

比賽最終卻由製作低劣的《捷運心光大道》奪冠，引發軒然大波，就連知名作家九把刀都嘲諷「一團黑氣籠罩比賽」。(圖／影片截圖)

《MRT-LIFE》以一個小孩在捷運上讓座開頭，逐漸長大成人，再到年老階段，充分描寫了禮讓的美德，動畫內容與品質也屬上乘，反觀《捷運心光大道》作畫毫無品質可言，不少網友更大罵「連小學生暑假作業都比較強」、「太黑了」、「這位參賽者想必後台很猛」，就連知名作家九把刀也參戰嘲諷「是我個人悟性太差嗎，感受到一團黑氣壟罩著比賽」。

當時擔任評審之一的教授莊伯仲所給的理由是在捷運上播放的話「無聲勝有聲」，另一名評審劉立行教授則認為與日本作家青木純的短片有雷同之處，因此打槍，都遭到網友砲轟，巧合的是，劉立行也是當年《魔法阿媽》金馬獎評審之一，被外界認為和王清華、現已過世資深編劇貢敏等人是攔阻該片獲獎的關鍵人物，也引發聯想。

捷運得獎風波也延燒到了德明科技大學，當時德明包括《捷運心光大道》作者在內，一共有9人獲獎，校方高調在官網慶賀，事後黑箱風波爆發後，便緊急撤下訊息，還關閉留言板，禁止留言。

「捷運心文化」冠軍影片《捷運心光大道》(影音取自YouTube，若被刪除請見諒)