今年邁入第19屆的台灣同志遊行今年於10月30日舉辦，主題為訂為「友善日常 in Taiwan」，期許真正的友善社會能成為日常，讓人人都能自在活著。因疫情關係，今年遊行首度改為「線上為主、街頭為輔」多舞台形式，主辦單位精心打造線上遊行互動頁面，讓參加者有身臨其境的感受。

而當天晚間9點起在知名歡唱APP也與社團「同窗會」舉行「友善同志PARTY」，活動特別邀請了任今年遊行彩虹大使歌手戴愛玲、Ella以及網紅那那大師以「派對邀請函」影片予告活動，主辦人啊哈對各方的協助表示感謝，主持人搖滾玲也以嘹亮歌聲表演，兩小時的活動中共有12位優異的表演者在視訊鏡頭中展現拿手歌曲，曲目挑選如張惠妹〈彩虹〉、Lady Gaga〈Born This Way〉等關聯曲，線上觀看人數一度達500人。

節目途中雖發生表演者操作失誤沒開始視訊、以及表演者發現僅自己穿著最性感、笑嘆「我以為大家都服裝會多露一點」等狀況外，數百觀眾都以給予舞台表演者熱烈掌聲、獻禮不斷，當中還進行抽獎，氣氛愉快熱烈，讓多人數線上同歡成為可能。