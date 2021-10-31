一名高層官員告訴法新社，葉門政府臨時首都亞丁（Aden）機場附近今天發生爆炸，造成至少12名平民喪生。

不願具名的那位官員說，12名平民在亞丁機場附近的爆炸中喪命，也有許多人受重傷，爆炸原因不明。另一位官員證實前述死亡數字。

將近3週前剛發生鎖定亞丁首長的汽車炸彈攻擊事件，造成6人喪命，但亞丁首長過一劫。

獲國際承認的葉門政府於2014年從首都沙那（Sanaa）遷至臨時首都亞丁，當時葉門政府遭到獲伊朗支持的叛軍「青年運動」（Huthis）逐出首都。沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟於2015年介入葉門戰爭。

葉門第3大城塔伊茲（Taez）今天也發生攻擊事件，造成3名小孩死亡和另3人重傷命危，據國營薩巴新聞社（Saba）報導，叛軍發動迫擊砲攻擊。報導稱，伊朗支持的青年運動民兵鎖定坎普區（Al-Kamp）發動砲擊，導致3名小孩死亡，另3名孩童重傷命危，其中一名小孩雙腿不得不截肢。（譯者：劉學源）1101031