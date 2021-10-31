日月潭花火音樂會由NTSO台灣青年交響樂團演奏歐洲及台灣民謠等動人曲目。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會，搭配無人機施放璀璨煙火。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會，搭配無人機施放璀璨煙火。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會，搭配無人機施放璀璨煙火。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會，搭配無人機施放璀璨煙火。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會，搭配無人機施放璀璨煙火。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

日月潭花火音樂會昨天晚間在水社碼頭廣場，由台灣青年交響樂團演奏的《羅馬狂歡節》序曲開幕，以歐洲、台灣民謠等風格多元曲目，悠揚動人的樂音與歌聲讓夜風微涼的湖畔更添浪漫，會後由炫麗花火搭配無人機演出震撼花火秀，九蛙疊像及纜車等璀璨意象圖騰點亮湖面，以藝文為日月潭自然之美帶來感動。

今年「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動邁入第14年，今年因防疫縮減規模，30日晚間在水社碼頭廣場演出花火音樂會； 30日及31日兩天在向山遊客中心推出「紅茶文化季」；11月13日舉辦「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」等活動。

重頭戲花火音樂會昨天晚間由台灣交響樂團劉玄詠團長帶領台灣青年交響樂團，法國浪漫派作曲家白遼士《羅馬狂歡節》序曲氣勢恢宏開場，還有台灣本土《十八姑娘》、《白牡丹》等曲目，知名女高音高雄師範大學音樂系教授湯慧茹則以細緻溫暖的歌聲演唱《思情怨》、《鑼聲若響》等膾炙人口台灣民謠，並以英國作曲家霍爾斯特代表作《行星組曲》的〈木星〉，氣勢磅礡作結。

音樂會後，緊接著煙火秀登場，由200台無人機呈現無人機花火、「Come!BikeDay自行車logo」、九蛙疊像、日月潭纜車、貓頭鷹傳說、白鹿傳奇及「日月潭logo」等7種在地旅遊意象圖騰，搭配璀璨煙火施放，令人目不轉睛， 5分鐘的花火演出讓現場驚呼聲不斷。

往年花火音樂會動輒湧入1、2萬人，日管處簡處長慶發表示，今年因應防疫採總量管制及預約入場方式，網路開放預約400個名額瞬間額滿，為讓無法入場民眾也能觀看演出，於Youtube及「再發現。動感日月潭！」Facebook粉絲團兩大平台同步直播。