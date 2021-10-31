美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天澄清指出，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的18歲以下外國籍孩童與青少年，搭機抵達美國後毋須自我隔離。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天簽署修正指令指出，未接種COVID-19疫苗的外國籍孩童與青少年，搭機抵達美國後毋須隔離7天。CDC先前於25日發布的指令，引發部分外籍旅客驚慌，擔憂他們的小孩於抵達美國後將必須隔離那麼長久。

美國預定於11月8日解除對諸多國家的特別旅行限制，那些限制禁止過去14天曾待在英國、無邊界管制的歐洲26個申根區國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西等境內的大部分非美國公民入境。

美國也實施新規定，要求幾乎所有搭機抵美的外籍成人旅客，必須完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准的COVID-19疫苗才可入境。（譯者：劉學源）1101031