11月1日起完整接種疫苗的國際旅客可以入境泰國免隔離。泰國外交部日前公布首波46國和地區名單不含台灣，昨(30)晚間公布更新後的63個國家和地區，台灣在泰國開放前最後一刻入列。

泰國政府10月21日公布首波開放完整接種疫苗的國際觀光客入境免隔離，包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，當時不包括台灣。泰國外交部昨晚公布最新修正的名單，從46個國家和地區增加到63個，台灣在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。

值得注意的是，泰國目前承認疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V），國產疫苗高端疫苗不在目前名單中。

泰國政府規劃，旅客登機前必須在名單上的國家和地區待滿21天，完整接種疫苗滿14天，出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在獲得泰國政府安全健康標章認證的旅館等待檢測結果，確認陰性就可以在泰國境內自由行動。此外，入境旅客都要有保額5萬美元的醫療保險，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。