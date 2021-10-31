籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)31日遭到聯盟罰款25000美元，前役對溜馬之戰，第3節剩下4分40秒時，杜蘭特在三分線外持球進攻，被對手麥康諾(T.J. McConnell)從後方拉下，裁判吹判麥康諾犯規。此時杜蘭特奮力把球砸向籃板，但球直接飛進觀眾席，杜蘭特被吹技術犯規。

杜蘭特在賽後記者會說：「我試著想把球砸向籃板，但我絕不該這麼做。我不知自己在想什麼，我以為自己身在體育館打練習賽，不是在NBA比賽裡。我不該這麼做，我可能會害了全隊，以後不會再發生了。」

尼克隊藍道爾(Julius Randle)前幾天也因為把球丟向觀眾席，挨罰15000美元。依照聯盟規定，把球砸到觀眾席的人必須要被驅逐出場。最後籃網105-98拿下勝利。

溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)賽後說：「我看見杜蘭特用力把球丟到第10排或第15排上面的觀眾席，然後他沒有被驅逐出場！真是令人訝異，我不想公開裁判的說詞，我不想讓他們難堪，他們是好人，他們只是犯了一個大錯。我也不想聽聯盟的解釋，這不重要了，無法改變比賽結果。但我認為這是很重大且無法忽視的事。」

杜蘭特說：「我不知道這種事會被驅逐出場，我很高興留在比賽裡。我知道會被判大筆罰金，我不介意，反正他們會把錢拿去資助大學籃球。」尼克隊藍道爾當時也沒被驅逐出場，因為藍道爾是在比賽結束時才把球扔出去慶祝。