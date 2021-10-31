為拚公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動。（圖／摘自羅智強臉書）

年底4大公投即將登場，台北市議員羅智強30日起和前國民黨文傳會副主委鄭照新，展開夜宿凱道49天活動，昨日首夜，包括立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人都到場聲援。一行人今日起了個大早，到總統府前升旗，今晚7時至10時將在凱道舉辦「公投萬聖節」，邀請大家一起角色扮演；而國民黨也將在凱道玩起《魷魚遊戲》中的「123木頭人」。

為拚公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動，昨晚是第一夜，羅智強深夜1點多在臉書PO出一張自拍照，表示「忽然覺得，睡在旁邊的蔣萬安，眼罩很專業」。今日一早他則喊話「凱道夜宿第一夜，達陣！把躲在總統府裝睡的蔡英文叫起床！公投大家挺，台灣謝謝你」。

羅智強深夜1點仍在發文，一旁戴眼罩的為蔣萬安。（圖／摘自羅智強臉書）

蔣萬安昨晚也透過臉書直播分享心情，他表示，國民黨希望藉由一系列的活動拚年底公投過關，並特別提到反萊豬公投，他呼籲12月18日大家都出來投票，不管支持或反對都沒關係，希望最後大家能充分討論、理性溝通，呈現事實真相，最後交由民眾決定，民生、食安、環保等議題都不分藍綠、不分黨派。

他也介紹夜宿的周邊環境，笑稱借了兒子的睡袋「還滿溫暖的」，包包裡則準備了外套及衣物、水壺、衛生紙、眼鏡、漱口水、耳機等簡單配備。

洪孟楷也透過蔣萬安的直播喊話，1218全民站出來、全民當主人，呼籲政府向人民說清楚，若只是想呼嚨的方式，人民可以要求政府說明，且人民可以自己做主，這才是最重要的。

國民黨一早到總統府前升旗。（圖／摘自洪孟楷臉書）

市議員羅智強、國民黨立委蔣萬安、洪孟楷等人清晨繞行總統府。（趙雙傑攝）