教士隊找到新任總教練了，他們挖角在運動家任職長達11年總教練馬文(Bob Melvin)，與他簽下3年1200萬美元合約。馬文原本還有1年球團選項，運動家行使球團選項留下馬文，但允許馬文接受教士隊的面試，結果教士隊就把他挖走了。現在反倒是運動家要另覓新帥，馬文在運動家留下853勝764敗、勝率0.528。

前一任的教士總教練是丁格勒(Jayce Tingler)，本季坐擁強力陣容卻只有令人失望的79勝83敗，主力球員馬恰多(Manny Machado)還在鏡頭前對小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)大吼大叫。後來被媒體爆料是小塔提斯壓力太大，但是身為主帥的丁格勒無能為力，丁格勒今年40歲，這只是第一次掌管大聯盟球隊（在教士兩個球季），結果是由馬恰多出聲「激勵」小塔提斯。

馬文今年60歲，他是業界傑出的人物，3度獲選年度最佳總教練（2007、2012、2018），40歲開始就在水手掌兵，接著到響尾蛇。沒想到馬文在響尾蛇並不如意，最後被開除，球團以辛屈(A. J. Hinch)代替他。馬文想去太空人掌兵也沒成，最後被響尾蛇雇用為總裁特別顧問。

運動家2011年挖角馬文來掌兵，他這期間拿下兩次年度最佳總教練，年薪現在漲到350萬美元，大聯盟罕見的高薪總教練，相當於一個有資歷的中繼投手身價。現在教士隊給他提高到400萬美元，期望他能帶領球隊攀上高峰。