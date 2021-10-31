前美國國務卿萊斯日前指稱，大陸遙控台灣內部親中勢力製造擾亂，讓台灣政府難以施政。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，他上次就說國民黨應該要嚴正開記者會反駁，結果沒有，現在民進黨就直接拿來攻擊了；黃感嘆，兵不厭詐，這是戰爭！國民黨抓不到重點，當然抓不回民心，四大公投會過的結論，還言之過早。

黃暐瀚昨（30日）在臉書發文表示，記不記得他上次說，當萊斯指控，國民黨是大陸可以遙控的「在台親中勢力」的時候，國民黨就應該慎重地立即召開國際記者會，嚴正駁斥，抗議萊斯，甚至譴責萊斯，不知大家是否還記得？

現在公投戰爭開打，黃暐瀚感嘆，民進黨火力全開，蘇貞昌昨在桃園的說明會上，直接拿出撞球棍，公開引用萊斯的說法，指控國民黨是親中勢力，是要藉著四大公投，配合大陸「亂台灣」、「害台灣」。

黃暐瀚看到這幕嘆，國民黨「頭都快斷了，還在擔心手指頭流血」？抓不到重點，當然抓不回民心，黃直言，看看民進黨昨在桃園的公投說明會，蘇蔡體制，加上桃園市長鄭文燦，顯然比外界預期的還要堅固，四大公投「過定了」這樣的結論，真的言之過早。

針對萊斯的言論，國民黨主席朱立倫16日曾表示，民進黨透過各種方式向美國政治人物，給台灣反對力量貼上親中賣台標籤，再配合綠媒出口轉內銷，因此，國民黨要重新回到華府、國際，不能是民進黨一言堂。