辛丑正科東港迎王平安祭典31日舉行送王儀式，凌晨時分大批民眾湧進鎮海公園ㄧ賭「燒王船」的壯觀畫面。(謝佳潾攝)

辛丑正科東港迎王平安祭典31日舉行送王儀式，凌晨時分大批民眾湧進鎮海公園ㄧ賭「燒王船」的壯觀畫面。(謝佳潾攝)

辛丑正科東港迎王平安祭典31日舉行送王儀式，凌晨時分大批民眾湧進鎮海公園ㄧ賭「燒王船」的壯觀畫面。(謝佳潾攝)

辛丑正科東港迎王平安祭典31日舉行送王儀式，凌晨時分大批民眾湧進鎮海公園ㄧ賭「燒王船」的壯觀畫面。(謝佳潾攝)

天色破曉，6時58分中桅倒下，象徵儀式完成。(謝佳潾攝)

辛丑正科東港迎王平安祭典31日舉行送王儀式，凌晨時分大批民眾湧進鎮海公園ㄧ賭「燒王船」的壯觀畫面，造價破千萬的王船在熊熊火光中，載著千歲爺返回天庭，不僅象徵將瘟疫災禍一同帶走，也正式宣告為期8天7夜的東港迎王完美落幕。

凌晨時分，七角頭轎班合力挽拉王船來到鎮海公園的沙灘，持香信眾與遊客也緊跟在後，鎮海公園瞬間擠滿人潮，一同等待燒王船、送王的重要時刻。

眾人抵達之後，先合力將王船推到沙灘上，工作人員隨即將一袋袋的天庫、金紙，填塞船身兩側，堆積如山的金紙高達1層樓，偌大的王船矗立海邊格外醒目。

廟方工作人員將3支船桅及風帆逐一組裝，依序升起3面風帆，再安置長串鞭炮，直待送王時刻一到，道士稟告各千歲爺任務完成後，千歲爺即率同兵將 、水手以及押送一干疫鬼等離去，隨後在沙灘上劃開一條深深的溝渠以象徵水道，灑上水以象徵水路開通。

凌晨5時30分，啟航時刻到，鞭炮聲此起彼落，眾人期待的「燒王船」終於登場。火舌迅速由船頭沿著金紙堆竄燒，熊熊火光照亮夜空，造價破千萬的仿古王船，在烈火中伴隨民眾虔誠的祝福，慢慢化為飛灰。

天色破曉，6時58分中桅倒下，象徵儀式完成，千歲爺返回天庭繳旨，並將人間的瘟疫災禍一併帶走， 各角頭轎班及陣頭則「偃旗息鼓」自行離開，而圍觀群眾也陸續散去。