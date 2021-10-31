知名獨立樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡(凡凡)，30日驚傳陳屍防疫旅館，得年26歲，消息一出讓外界相當震驚，而她先前才和團員在大陸巡演，25日入住防疫旅館隔離，沒想到就發生憾事，讓大陸歌迷也難以接受，而她的好友也曝光兩人生前對話，難過表示「我不能接受」。

獨立樂團I Mean Us、甜約翰主唱兼鍵盤手Mandark，曝光和蔡憶凡生前對話，透露當時自己陷低潮，「感覺人生一直在失去」，蔡憶凡還安慰她：「沒事，不要沮喪」，沒想到現好友卻猝逝，讓她難過表示：「最後的對話不是你教我不要沮喪的嗎？我不能接受欸」，更直言：「恨透所有讓妳不快樂的。」

蔡憶凡好友曝生前最後對話。(圖／翻攝自Mandark的IG)

「草東沒有派對」曾獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人、年度最佳專輯等大獎，實力備受肯定，原定今年5月要在小巨蛋開演唱會，但無奈碰到疫情延期，先前到大陸成都、常州、晉中等地演出，參加仙人掌、太湖灣、草莓等音樂節，吸引不少歌迷朝聖。

而官方微博還在26日發文感謝到場支持的粉絲，並承諾「我們後會有期」，沒想到蔡憶凡就在隔離期間發生憾事，讓大陸歌迷也相當震驚，紛紛湧入微博留言「不是說好後會有期嗎」、「我哭了，還沒來得及看現場」、「求求你們闢謠好嗎，我接受不了」，更直接登上微博熱搜。