二十國集團（G20）峰會30日（周六）在羅馬揭幕，在為期2天的會議中，與會領袖將聚焦氣候變遷、疫情、供應鏈吃緊、能源價格飆漲等議題。除中俄領導人習近平與普丁以視訊方式與會，美國總統拜登等領袖都親臨出席。

《路透》引述聯合聲明草稿報導，與會領袖可能僅以略為強硬的口吻，表達他們採取氣候行動的承諾，而不會如環保運動人士所願，訂立更積極的氣候目標。

根據《路透》取得的最終聯合聲明草案所示，G20成員國承諾致力將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度之內。全球溫室氣體排放，G20就包辦其中80％。

G20聲明也提到，與會領袖認可欲達抗暖化目標，關鍵在於本世紀中之前實現淨零碳排，但仍有部分排碳大國遲遲不做此承諾。

氣候議題雖是本次G20羅馬峰會的主軸，新冠疫情危機及經濟復甦，也被列入議程中討論。

美國總統拜登料將特別聚焦能源價格飆漲，以及供應鏈瓶頸隱憂。此外G20領袖也會為疫苗計畫背書，明年中之前達成全球70％人口接種新冠疫苗的目標，並針對未來抗疫需要成立特別小組。

一位美國政府資深官員透露，拜登在會中將敦促G20有閒置產能的主要能源生產國增產，尤其是沙烏地阿拉伯與俄羅斯，以確保全球經濟復甦力道維持強勁。

此外G20領袖將齊聲承諾，支持2023年起實施全球最低企業稅制。

除了東道主義大利總理德拉吉之外，親赴羅馬與會的重要領袖包括美國總統拜登、印度總理莫迪、法國總統馬克宏、英國首相強生等。因為疫情緣故，這係G20峰會2年來首度舉行面對面會議。

不過中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁兩位領袖拒不出席，以憂心疫情為由，只願採視訊方式現身。