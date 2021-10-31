台中一名羅姓男子與林姓女子結婚，未料，林女難產因缺氧性腦病變淪為植物人，羅男長期守候在側，認為婚姻名存實亡，遂向法院訴請離婚。一、二審法官均判羅男敗訴，經最高院發回，更一審認為林女成為植物人非羅男責任，判准離婚。

判決書中，羅男主張於2012年8月與林女結婚，林女於同年9月30日入院待產，疑似因羊水栓塞併心肺衰竭，林女緊急於10月1日剖腹產下一名幼女（幼女於同年10月25日死亡），而林女產後因缺氧性腦病變呈植物人狀態，經復健多年仍無好轉，羅男認為，夫妻雙方因林女的病症緣故，婚姻早已名存實亡，無回復可能，遂向法院訴請離婚。

林女的父親表示，女兒於待產時，羅男均不在旁，也不讓女兒在醫療設備齊全的醫院生產，致生產過程中罹患羊水栓塞的病症，羅男不僅沒能即時同意醫生以氣切替代插管治療，讓女兒承受巨大痛苦，還選擇對女嬰拔管，再次嚴重打擊女兒的求生意志，控訴羅男須對兩人婚姻產生破綻負起責任。

一、二審法官均認為，林女成為植物人是生產所致，對婚姻並無可歸責，駁回羅男的請求。案經上訴最高法院，最高院發回更審，更一審時，法院囑託台中榮總鑑定林女發生羊水栓塞的原因，該院表示，羊水栓塞過於罕見，並無任何方式可以預測、預防其發生。

更一審法官判定，林女因羊水栓塞造成缺氧性腦病變而成植物人，並不能怪罪羅男，認定夫妻雙方難以維持婚姻，並非由雙方其中一人負起責任，雙方均可請求離婚，最終廢棄原判決，改准許兩人離婚。可再上訴。