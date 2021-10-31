警方在現場起出嫌犯開槍子彈。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方全副武裝準備朝陳嫌房門攻堅。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市岡山分局員警10月26日查訪通緝案件時遭陳姓犯嫌持槍射擊，造成一警左小腿遭流彈擊傷，警方連日查緝先逮獲3嫌，警方今（31）日凌晨前往台南市中西區拘捕陳嫌時，陳嫌拒捕，警方見陳嫌持槍朝自己頭部射擊2次未果，又朝攻堅員警射擊，警方開16槍反擊，將陳嫌當場擊斃，現場起出毒品及改造手槍、14顆子彈，高雄警方將在10時由局長黃明昭舉行記者會說明。

刑事警察局偵查第八大隊偵三隊、高雄市警局刑事警察大隊、岡山分局、三民第二分局、台南市政府警察局第二分局、第三分局、永康分局及保安警察大隊共組專案小組，報請高雄地檢指揮偵辦，日夜追緝42歲的陳姓槍擊要犯。

警方今（31）日凌晨0時42分許持拘票在臺南市中西區康樂街一棟大樓地下1樓出租套房執行拘捕陳嫌，現場由台南市警局保安警察大隊特殊任務編組警力專業攻堅，警方破門喝令時，只見陳嫌坐於床上持槍對自己頭部射擊2次未果，陳嫌又續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，因情況急迫，攻堅員警當場開槍還擊16槍，以制止陳嫌繼續開槍射擊。

陳嫌遭擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，再續送台南市成大醫院急救後，仍宣告不治。

案發現場由轄區台南市政府警察局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為；警方於現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金62015元等證物。

由於涉案犯嫌已全數到案，均將依法移請高雄地檢偵辦，案內共計查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、新臺幣80215元、毒品分裝器具一批等證物。

警方表示，全案經多日漏夜偵處，兵分多路進行圍捕，盡速將犯嫌繩之以法，展現嚴正執法決心，重申高雄市警方維護市民安全公權力，絕不容挑戰。

全案將由警察局長黃明昭於今天上午10時在「三民第二分局5樓會議室」舉行記者會說明。

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