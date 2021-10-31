李英宏、家家合作演出。（聯鑫行銷股份有限公司提供）

家家和李英宏昨攜手合作「2021 BUDXLIVE」線上演唱會，兩人首度CROSSOVER改編合唱〈愛的太超過〉等歌，家家甜讚李英宏帥，沒想到李英宏自曝曾示愛家家被「冷處理」而暗自傷心，他回憶當時自己還沒出道：「有次在新北市一個戶外活動，她一唱完我真的覺得太好聽，剛好家家經過我身邊，我就想趁機會去告白一下，跟家家說妳唱歌好好聽喔，然後家家就很酷的說謝謝就走了，我就很傷心，當初就希望有朝一日可以合作，今天真的圓夢了。」家家聽完直呼「我現在才知道耶」。

今年疫情衝擊各行各業，但李英宏覺得自己今年還是挺忙碌，「這期間我做了很多幕後的製作，也準備了年底要參與的戲劇演出功課跟練習」；除了首度擔任嘻哈節目主人，年底也將參與植劇場2的演出，「其實剛開始有點抗拒，因為是從來沒有接觸過的領域，我害怕自己做的不夠好也不適合，但導演跟身邊朋友很鼓勵，就覺得應該要把握這個機會」，李英宏也分享如何堅持真我精神，鼓勵大家「要愛自己！不要太在意別人對自己不好的批評，堅持自己熱愛的事情還有與生俱來擁有的天賦」。

家家此次帶專屬Band「兄弟職責」演出，「他們都是我的表弟，因為我們家族都是玩音樂的，他們對音樂的薰陶就是耳濡目染，從小就立下志願以後要當樂手」；疫情期間宅在家，家家笑說學到最多的就是料理，「疫情期間叫外賣送大樓很麻煩，現在份量的拿捏比以前更準了，以前煮馬鈴薯雞肉或是燉肉一鍋要吃三天，現在就不會了」。