為拚公投，國民黨30日起展開夜宿凱道49天活動。台北市議員羅智強今（31）日在臉書表示，完成第一天的凱道夜宿，看到綠營笑他們寒酸，他反嗆，「和偉大超有錢、狠砸5800萬辦100場大造勢的蔡英文、民進黨相比，我們真的很寒酸」，並曝光此次活動預算及經費來源。

羅智強說，自己在黨內提議凱道夜宿49天時，就已告訴秘書長，國民黨糧草籌措不易，因此這個活動他會自籌經費，不花國民黨的錢，就像他之前接任國民黨革命實踐研究院院長一樣，自籌革實院活動經費，除了不支薪水、自捐80萬外，還幫革實院募款1千多萬，過去一年多，革實院的活動，幾次的環島宣傳、街頭演講以及變形金剛宣傳車，都是從他募來的經費支應。

羅智強接任國民黨副秘書長後，除了不支領薪水外，這一次的凱道夜宿49天，他也決定自籌經費，幫忙減輕國民黨的負擔，「因為國民黨真的很窮，不像民進黨有金山銀山、還有國家資源做後盾」。

國民黨籍台北市議員羅智強30日晚間發起夜宿凱道49天，全力推動公投四大訴求的活動，吸引不少支持者到場。（季志翔攝）

由於27日才正式開始籌備凱道夜宿活動，籌備時間不到三天，非常倉促，也來不及募款，因此羅智強預估49天的活動，希望總經費壓在150萬元以下，而這些活動經費，一部分是從他出書《百萬網紅不是夢》的收入支應，一部分是朋友的贊助，但借凱道路權，每兩天要押3萬元的保證金，49天下來要147萬，錢不夠差點開天窗，只好打電話給長年力挺他的一位老師先借150萬支應保證金，待保證金退還後再還給老師。

至於國民黨的凱道夜宿很寒酸嗎？羅智強說，和民進黨國家機器的大鯨魚相比；和民進黨5800萬的超豪華說明會相比；和民進黨10多億用人民納稅錢堆出來的大內宣密帳相比，「凱道夜宿簡直寒酸到丟人現眼」。

羅智強也說，「民進黨不要笑我們，因為民進黨不要忘了，以前你們也是街頭出身，你們也有過打赤腳的日子」，富貴莫嫌貧賤人，比財力，國民黨和自己比不上財大勢大的民進黨，但比決心、比志氣、比毅力，現在的國民黨，是民進黨的千倍萬倍。

羅智強表示，民進黨早就忘了街頭，吃香喝辣的他們也不會知道露宿凱道的感覺，所以他們也早就忘掉了人民的付託，才會背叛公投、背叛食安、背叛藻礁；他們以為金山銀山、金彈銀彈，就能夠隻手遮天、顛倒是非，就讓人民用1218的四大公投，擊破他們的傲慢、懲罰他們的背叛。他也喊話，「我會繼續夜宿街頭，直到公投投票的那一天」。