正規賽與第1次延長賽都沒掌握贏球契機的塞爾提克，最後只能賠上飲恨落敗命運！巫師31日跟塞爾提克拚到第2次延長賽，才靠畢爾投進關鍵超前兩分球，波普更在最後關頭賞了對方再見火箭，巫師驚險以115比112氣走塞爾提克贏球。

其實塞爾提克在正規賽就有贏球機會，打到末節還剩3.8秒，丁維迪兩罰中1，雙方打成103比103平手，傑倫布朗的中距離絕殺跳投卻沒命中，來到第1次延長賽，這次換成塔圖有絕殺機會，可惜他的15呎跳投也告落空，比賽進入2OT。

打到最後2分41秒，薛洛德兩罰中1，幫助塞爾提克112比111領先，這卻是塞爾提克這場比賽最後得分，畢爾最後1分07秒投進超前兩分球，丁維迪接著補上打板兩分，塞爾提克最後一擊交給傑倫布朗三分出手卻遭波普賞了火鍋。

畢爾攻下全場最高36分，外加7籃板、6助攻，哈瑞爾也拿20分、14籃板，丁維迪20分、9籃板，庫茲馬17分、17籃板；塞爾提克以傑倫布朗34分最高，塔圖27分、15籃板，賈許理查生替補貢獻18分，其餘塞爾提克球員得分都沒上雙。