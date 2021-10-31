拜微軟股價創高，抵消蘋果和亞馬遜股價低迷頹勢之賜，美股29日開低走高，三大指數同步刷新收盤高點，10月收月線有亮眼表現，標普500和那斯達克指數雙創近一年來的單月最大漲幅。

蘋果與亞馬遜兩大科技股最新財報不如預期，還相偕預告供應斷鏈及缺工問題，恐進一步打擊適逢假日銷售旺季的季度營收，蘋果和亞馬遜股價在29日各跌1.81％、2.15％。

所幸微軟表現亮眼，股價收在歷史新高的331.62美元，市值達2.49兆美元超車蘋果的2.48兆美元，並助美股大盤反彈，三大指數以改寫收盤高點作收。

波士頓Ameriprise Financial首席市場策略師喬伊（David Joy）指出：「儘管這兩大占整體市值10％的企業，令人失望，大盤指數仍展現韌性。或許財報數字令分析師群大感意外，但不足以構成失望理由，他們普遍認為，這不是業務損失而是業務推遲，經濟與市場依然維持向上趨勢。」

29日道瓊工業指數收漲0.25％，報35819.56點。標普500指數漲0.19％，收在4605.38點。那斯達克指數漲0.33％，以15498.39點作收。

三大指數周線全面收紅，道指、標指和那指分別周漲0.4％、1.3％及2.7％。標指連4周上漲，是4月來最長連漲紀錄；道指和那指也是連漲4周。

就月線而言，標指月漲6.9％、那指月漲7.3％，雙創2020年11月來最大單月漲幅。道指月漲5.8％，是3月以來最佳月度表現。

迭創新高的美股，在2021年最後兩個月能否保有續航動能，受到市場投資人關注。就歷史經驗來看，11月和12月向來是美股一年當中表現最強月份，但目前的情況不同於以往。

標普指數2021年迄今累漲22.6％，締造2013年最佳1到10月表現。不過美國聯準會（Fed）11月將召開例會，咸認Fed會宣布放慢每月1200億美元的購債步調。

除此之外，投資人也對債市的騷動保持警戒，同時掛心通膨隱憂及華府的加稅立法辯論。