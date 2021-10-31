美國聯邦貿易委員會（FTC）最新報告顯示，去年民眾購買菸酒金額增加，其中香菸銷售出現廿年來首次上升。外界認為跟新冠疫情令大家悶在家裡有關。去年美國香菸銷售額從2019年的2029億美元，小增0.4％至2037億美元。FTC沒解釋香菸銷售增加原因。

擁有萬寶路等品牌的美國菸草業巨擘Altria認為去年疫情是令人多抽菸的原因。執行長吉弗德（Billy Gifford）說嚴厲防疫限制讓旅行、汽油和休閒娛樂等消費大減，加上社交活動大減，讓人多抽菸來排解鬱悶。報告指去年菸草業砸更多錢做行銷，從2019年的76.2億美元增加至78.4億美元。其中，折扣促銷占相關經費比率高達88.5％。

從消費者到業界都指出那些曾吸電子菸的人，因為健康疑慮而改抽正常菸，也是帶動香菸銷售增加的原因之一。美國2019年出現大量因吸電子菸而引發神秘肺病的病例，甚至有多人因此死亡。後來發現很可能跟電子菸產品裡，含有添加物維生素E醋酸酯（vitamin E acetate）所造成。在政府禁止添加調味的電子煙油，和增加電子菸稅之後，也促使民眾改抽香菸而推升其銷售額。

根據2020年無煙香菸報告，去年包括嚼菸等無煙香菸的銷售量達1億2690萬磅，較2019年增加90萬磅，銷售額從45.3億美元上升至48.2億美元。

該報告數據首次包含調味無煙香菸。去年整體無煙香菸銷售額，薄荷醇調味菸占54.5％，原味菸占43.4％。由於薄荷醇菸更容易令人上癮難戒掉，拜登4月表示會採取行動禁止香菸添加薄荷醇。

另外，去年疫情導致民眾大部份時間留在家裡，生活鬱悶增加喝酒的需求，並且因為無處消費，省下不少錢而飲用價格更高的酒品，都令酒銷售金額增加。

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