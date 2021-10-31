蘋果受供應鏈危機拖累，導致上季營收不如預期，這也使得微軟趁勝追擊，其市值終於在上周五（29日）超車蘋果，再度晉升成為全球市值最高的上市企業。

在財報利多持續發酵，微軟股價29日收漲2.24％至331.62美元，也使總市值達到近2.49兆美元。反觀蘋果股價卻收黑1.81％，令市值下滑至2.48兆美元，而將全球最高市值寶座拱手讓給了微軟。

年初迄今微軟股價已經狂飆逾48％，至於蘋果股價僅上漲近13％。

微軟這次能再度強壓蘋果，主要歸因於下列幾項因素。首先是微軟上季營收激增22％到453億美元、大幅超出市場預期。相較之下蘋果受累於供應鏈斷鏈，導致上季營收遜於預期。

外界還預期，隨著居家辦工者逐漸返回辦公室上班，勢必要對微軟軟體進行更新，這也意味微軟強勁業績在可預見未來還能持續下去。

其次近來積極轉型到雲端事業的策略也讓微軟再造巔峰。財報顯示，上季微軟雲端部門Azure成長幅度高達5成，目前在全球雲端市占率已達20％，讓它僅次亞馬遜，為第二大雲端服務提供者。根據Wedbush證券公司預估，在企業對雲端運算的投資加大，全球雲端服務支出未來10年將逼近1兆美元。

此外接近年終之際，許多企業因為苦於供應鏈中斷，被迫大幅推升成本或是獲利因此遭到侵蝕。其軟體與服務業務大多依賴網路進行運算的微軟，則相對不受到影響。

目前包括蘋果與亞馬遜等以消費者為導向的科技業者，都已示警受供應鏈緊縮未解，年終銷售旺季恐怕無法因應所有需求，然而以企業為導向的科技大廠像是微軟，則可望繼續擁有強勁的業績表現。