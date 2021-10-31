賠到脫褲！賓士男毒駕撞警車 還掃倒整排機車、558萬BMW 08:522021/10/31 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中山區凌晨發生車禍意外。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場遭撞車輛。（民眾提供） 遭受波及的名車。（民眾提供） 台北市中山區31日凌晨發生一起車禍意外，一名吳姓男子開著賓士C250轎車，從民生西路往東經過中山北路時，與對向左轉的警車發生碰撞，賓士隨後失控往路旁衝去，撞上停在路邊的多輛汽機車，其中包含新車價高達558萬元的BMW M4雙門跑車，警方到場後發現賓士駕駛沒有受傷，但眼神渙散覺得有異，經過搜查，車上找到K他命殘渣，隨後警方依毒品罪嫌偵辦外，也將調閱監視器了解真正案發原因。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 警察上門毒犯裝傻 罐裝咖啡、時鐘全裝滿毒遭識破 返台住防疫旅館 草東鼓手輕生 #賓士 #毒駕 #中山北路 #BMW #跑車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陶博館許願糖果牆 2萬顆陶球繽紛 04:102021/10/31 《旺來報》 板橋體育場接種站 4國通譯服務 04:102021/10/31 地方新聞 社會9點檔》跨年夜北市銀樓大火母子雙亡 頭骨竟離奇碎光驚洩死因 20:302021/10/30 社會 5＋2豪華七人座運動休旅掀風潮 04:102021/10/31 時尚消費 7旬老婦跌倒路邊無法起身 北市大安暖警協助救援 19:582021/10/30 社會 文昌街賣家具竟違法 北市擬納管解套 04:102021/10/30 地方新聞 3嫌逃過殺人罪 25年變8年刑 04:102021/10/30 社會新聞 新北府中搞什麼鬼 親子挑戰復古童玩 04:102021/10/31 焦點要聞 《草東沒有派對》前鼓手涉毒 現任鼓手身亡 樂迷全心碎 16:072021/10/30 社會 北捷劍潭站TOD大樓 影響景觀遭反對 04:102021/10/31 地方新聞 接力永和大陳社區 04:102021/10/31 焦點要聞 社會熱門新聞 攻堅畫面曝光 傷警槍毒犯拒捕 警開16槍當場擊斃 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡驚傳輕生 陳屍知名防疫旅館 - 社會 人夫硬上老婆 慘遭「偷挑」反制還要吃牢飯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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