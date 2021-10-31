現場遭撞車輛。（民眾提供）

遭受波及的名車。（民眾提供）

台北市中山區31日凌晨發生一起車禍意外，一名吳姓男子開著賓士C250轎車，從民生西路往東經過中山北路時，與對向左轉的警車發生碰撞，賓士隨後失控往路旁衝去，撞上停在路邊的多輛汽機車，其中包含新車價高達558萬元的BMW M4雙門跑車，警方到場後發現賓士駕駛沒有受傷，但眼神渙散覺得有異，經過搜查，車上找到K他命殘渣，隨後警方依毒品罪嫌偵辦外，也將調閱監視器了解真正案發原因。

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