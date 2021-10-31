警方全副武裝荷槍實彈逼近準備朝陳嫌房門攻堅。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警匪駁火畫面曝光（翻攝畫面）

高市岡山分局員警10月26日查訪通緝案件時遭陳姓犯嫌持槍射擊，造成1警左小腿遭流彈擊傷，警方連日查緝先逮獲3嫌，警方今（31）日凌晨前往台南市中西區拘捕陳嫌時，陳嫌拒捕，警方見陳嫌持槍朝自己頭部射擊2次未果，又朝攻堅員警射擊，警方開16槍反擊，將陳嫌當場擊斃！警匪駁火影片曝光，只見全副武裝的攻堅員警破門後，大喊「警察，把槍放下」，隨即槍聲大作，畫面驚險緊張，不久後，陳嫌即被抬出，送醫急救仍宣告不治！

全案將由警察局長黃明昭於今天上午10時在「三民第二分局5樓會議室」舉行記者會說明。