女生潘映竹（竹竹）擁有甜美外型和火辣身材，加上自然率真不做作個性，受到不少粉絲喜愛，成為各大綜藝節目的常客，平時會在社群網站分享生活點滴的她，近日放送周末福利，驚喜曬出和謝忻一起泡湯濕身辣照，香豔畫面讓網友看了全暴動。

潘映竹PO文寫下「週末夜福利，又到了泡湯的季節，配上一杯sake，幸福」，並附上多張美照，只見她穿上紅色繞頸泳衣，胸前和側腰全都是洞，大方秀出渾圓東西半球和大片白皙春光，一雙纖細長腿更是吸睛。

潘映竹和謝忻一起泡湯。(圖／翻攝自IG)

而照片中除了她，還有謝忻也一起入鏡，穿著綠色單肩泳衣的她，微露酥胸和胸前大片牛奶肌，2女神合體濕身畫面相當養眼，讓網友都留言大讚「身材也太好了吧」、「福利萬歲！希望多點福利」、「穿這樣就對了」、「夠養眼」。

潘映竹擁有甜美臉蛋和魔鬼身材，憑著「無雙樂團」出道，擔任主持和dancer，單飛後出過專輯、參演過戲劇，因為個性活潑加上傻大姊個性，讓她受到不少粉絲喜愛，成為各大綜藝節目的常客，之前為了慶祝30歲生日，發行個人第一本寫真集，也受到不少好評。