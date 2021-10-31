【愛傳媒簡秀枝專欄】東台灣，像是台北人的心靈後花園。連日的風暴，極其懊惱，也極其挫折，更是鬱悶難耐，心弛神往的東台灣，好山好水招喚起疲憊的我。一張火車票，強迫自己踏出心情的轉驛站。

抵達台東池上已過午，同行夥伴租了車，訂好在地知名餐廳，因為時間已遲，店家打烊時間到，只能以便當外帶，大夥兒早已肌腸轆轆，但要在那裡落腳吃便當，有人提議，乾脆坐在稻浪翻風的田埂上。

正在苦思落腳處，一家看似陽春柑仔店，夥伴停車下探，店家主人竟一口答應了。我們衝進半店面、半居家的室內，圓桌坐定，就大口吃起池上特色便當。

店家主人看我們一副外地人模樣，外帶的池上便當太乾澀，於是入廚房，現煮一鍋熱騰騰的薑絲瘦肉湯。我們又驚又喜，鮮醇熱湯，喝在口𥚃，感動在心𥚃，這個得來全不費功夫的意外口福，彷彿是東台灣的震撼人情味。

店家叫彭森勇，隨父親彭德明務農，平日也兼賣點日常雜貨，疫情影響人流，現在嘗試在網上賣起關山米、台式肉粽、釋迦水果，是典型的小創轉型人家。

既然店家對我們這群不速之客，這麼地以客為尊，立即興起了大家的佛心善念，各個從手機找到有地址的朋友資料，馬上下起訂單，我們希望禮上往來，回報善緣。

吃飽飽，心情大好，我們驅車直奔2021縱谷大地藝術季，一覧漂鳥197最新作品，那是號稱東台灣從初夏到秋收的詩意，果然有模有樣，藝術家結合公園地景，編織出小鎭的浪漫風華，在深秋季節𥚃，兀自崢嶸！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。