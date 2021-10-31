就在巫師31日歷經2度延長險勝塞爾提克，搶先全聯盟拿到本季第5勝(1敗)同時，巫師隨隊記者昆頓梅約卻搶先爆料，「我們根本沒人見過巫師前鋒八村壘，或許他在晚間進行一些個人訓練，但我不確定具體狀況，也不清楚他目前在哪裡。」

自從幫助日本男籃打完東京奧運之後，八村壘的行蹤始終成謎，因為他在季前熱身賽期間，以觸發聯盟健康與安全為由缺席，如今新球季前6場例行賽也不見蹤影，巫師總教練昂塞爾德不願透露八村壘情況，僅強調他目前處於無限期停賽。

不過外界開始謠傳，八村壘並非因為受到新冠疫情影響，而是產生嚴重的心理問題，巫師管理階層暗示八村壘目前正在接受心理治療的可能性很高，問題是他到底發生什麼事情，造成他沒辦法上場打球，到現在恐怕還是一個很大的謎團。

畢竟本季巫師從湖人那邊換來哈瑞爾、庫茲馬、波普等主力，大幅壓縮八村壘的上場空間與發揮機會，就算他現在可以上場，能否繼續保有先發位置都屬未知數，隨著巫師目前搶到5勝1敗，恐怕巫師高層暫時也不想關心八村壘的去向了吧！