行政院長蘇貞昌昨參加桃園首場公投說明會，面對萊豬議題，蘇表示，現在要開放的是「符合國際標準的美豬」，但國民黨硬要說不合標準，若反萊豬公投過關，台灣加入CPTPP就不用做了。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，美國自己都退出CPTPP，所以蘇貞昌是邏輯撞牆，「邊騙邊嚇又邊哄」！

對於蘇貞昌的說法，游淑慧昨（30日）在臉書發文指出，美國自己都退出CPTPP，11個會員國中並沒有美國，所以她不懂，不吃美國萊豬，就不能加入沒有美國的組織？游稱，加入CPTPP，要向非會員國繳通行費，「是我看錯，還是你講錯」，接下來是不是更得吃日本核災區食品？游痛批，「吃了萊豬，到底能得到什麼，蘇貞昌你什麼都不能保證」。

此外，針對AIT處長孫曉雅說，「我自己吃美國豬肉，也讓孩子吃美國豬肉，我也鼓勵台灣消費者吃美國豬肉」。游淑慧指出，希望AIT能真正聽到台灣媽媽們的心聲，台灣媽媽們並未拒絕美國豬肉，而是拒絕「不管它是哪一國的萊豬」，其實就連美國，萊克多巴胺飼養也逐漸被美國消費者和動保團體質疑，因此日漸減少；而美國自己的大型超市，要嘛只售「0檢出的豬肉」，要嘛「標示清楚」。

游淑慧直言，台灣民眾，分得出美豬「不等於」萊豬；也希望美國能分得出台灣民眾，沒有拒絕美豬，而是拒絕萊豬。