南韓大勢男星金宣虎，近日的人氣宛如雲霄飛車，不久前才陷入「墮胎風波」而形象受損，隨後又有人跳出來爆料是金宣虎的前女友私生活混亂，讓輿論風向再度大轉彎。沒想到昨（30）日南韓資深媒體記者李鎮浩（이진호）又再度開直播爆料，女方在墮胎後並沒有她口中說的陷入痛苦，反而跟其他男人去飲酒作樂，畫面曝光再度讓網友們傻眼。

金宣虎近期靠著電視劇《海岸村恰恰恰》的「洪班長」一角，使人氣迅速攀升，暖男形象深植人心，不料此劇一播畢，便遭到前新聞主播女友「崔英雅」指控始亂終棄又逼墮胎，使他形象嚴重受損，演藝事業幾乎全毀，不過崔英雅隨即就被踢爆私生活淫亂，就連她前夫也跳出來公開表示，當初他們才結婚沒多久就因抓到女方外遇而離婚，讓外界相當震驚，也因此替金宣虎洗刷冤屈。

不過，崔英雅離譜的事件似乎不只一樁，南韓資深媒體記者李鎮浩昨日再度於個人YouTube頻道開直播爆料，表示自己在取材的過程，竟又扯出另一名男星。他說明，握有的影片中，發現南韓樂團「COOL」中的47歲男星李在勳，在去年11月18日疫情爆發期間，不管政府的防疫規定，於凌晨與5人以上的友人聚集在KTV中沒戴口罩喝酒狂歡。

而影片中，雖沒拍到李在勳的正面，卻清楚聽到他與其他男人的聲音，另外還出現一名女性不時出現在畫面中喝酒大笑，甚至還跳起舞來，而這名女性就是崔英雅，拍攝這段影片的人就是她本人。李鎮浩解釋，她平常就是會拿著手機偷拍影片、錄音的類型，而且拍攝時間還正在跟金宣虎交往中，大約是墮胎後4個月一般人還在心痛的狀態，但她卻開心的與其他男人開心的飲酒作樂，看不出來有任何難過的感覺，再度推翻自己在爆料中的言論，也與先前D社公開兩人對話截圖中，金宣虎提到「因其他男人分手」的內容相符，讓網友看到後相當傻眼，紛紛留言「這女人太扯了」、「金宣虎被害好慘」、「誰遇上她感覺都沒好事」，引發熱議。