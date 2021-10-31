Cade gets his first NBA bucket 🔥 pic.twitter.com/iaokGHlKiD — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31 2021

先前因為右腳踝扭傷，還沒在新球季上過場的今年選秀狀元康寧漢，31日迎來他的職業處女秀，由於他的上場時間受到限制，僅先發打了19分鐘，拿2分、7籃板、2助攻與1火鍋，起碼活塞受到他上場激勵，最後以110比103擊敗魔術，終於搶到本季首勝。

今天開賽之前，活塞仍處開季4連敗，且是全聯盟唯一沒贏過的球隊窘境，幸好受到康寧漢傷癒上場激勵，活塞打完前3節，取得82比73領先，更在末節擴大領先差距到17分之多，提前穩住勝局，也讓康寧漢末節都坐板凳安心替隊友加油。

活塞今天難得展現平均火力，全隊6人得分上雙，主力前鋒葛蘭特攻下全場最高22分，外加7籃板、5助攻，歐利尼克也拿18分、5籃板、4助攻、3抄截與2火鍋，薩迪貝與賈許傑克生各有13分，接下來活塞就可好好檢視康寧漢的狀元身價。

吞下本季第6敗(1敗)的魔術，順勢成為目前聯盟墊底球隊，今天全隊以法蘭茲華格納19分最高，柯爾安森尼15分、10籃板及3助攻，莫瑞茲華格納13分，班巴與薩格斯各有10分，自從上季清光先發主力後，魔術早已宣告進入漫長重建期了。