屏東一名18歲男子阿明（化名），結交一名年僅15歲小女友小惠（化名），不顧對方仍是未成年少女，帶到摩鐵發生性關係，因為小惠骨盆發炎住院，此事才曝光，小惠的家長氣炸報警提告，阿明事後雖然賠償35萬元達成和解，仍被屏東地院依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判刑3月徒刑。

據了解，此案發生在去年8月間某日下午，阿明與小惠發生性關係後，小惠因為急性骨盆發炎住院，經家人追問，小惠才說出與阿明到摩鐵發生關係。阿明到案後辯稱，絕無違反小惠的意願，小惠則證稱「我當時跟他說做這件事不好，也怕被家人發現，可是他沒有強暴、脅迫或騙我」。

屏東地院法官認為，阿明明知小惠只有15歲，尚無成熟性自主能力，卻未能克制己身的情慾衝動，與對方發生性行為，對她的身心健全、人格發展造成不良影響。

法官審理後指出，念阿明已與小惠及其家人，賠償35萬元達成和解，小惠也選擇原諒不再追究，最後依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判處3月徒刑、緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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