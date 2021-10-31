Former President Trump doing the chop at the World Series pic.twitter.com/zUkj9bMjxu — Zach Klein (@ZachKleinWSB) October 31 2021

亞特蘭大勇士隊在世界大賽G4開打之前，宣布邀請前美國總統唐納川普(Donald Trump)前來觀戰，川普對此公開回應：「期待今晚在亞特蘭大出席世界大賽，感謝聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)和洋基總裁列文(Randy Levine)的邀請。我和梅蘭妮亞(Melania)期待在美好的晚上觀戰這兩支優秀的球隊比賽。」

然而美媒《雅虎體育》記者Hannah Keyser報導，大聯盟否認他們邀請川普，事實是川普自己致電大聯盟希望能夠出席賽事。根據《今日美國》，勇士球團執行長Terry McGuirk也不知道這個消息：「（川普）他打電話給大聯盟說想要來看比賽，我們非常訝異，當然我們答應了。」列文沒有回應，但大聯盟高層隨後證實了勇士隊的說法，根本沒人找川普來，是他自己要來。

美媒SNY還原整個過程，應該是川普上周致電大聯盟，透過中間人找上曼佛雷德，說想要來看世界大賽。列文被捲進來只因為他們是用同一組聯絡人，其實列文是洋基的人，他無權決定讓誰出席勇士的世界大賽。

美國有名的防疫專家佛奇(Anthony Fauci)受邀為2020年開幕戰開球，在佛奇登板的時候，川普就叨念著也要來開球（那時還是總統），預定在該年8月中造訪洋基主場。川普後來藉故沒去，有媒體質疑那是他單方面捏造的邀請。

無論如何，這次川普夫婦確實來到世界大賽G4現場，接受一些觀眾的歡呼，還與現場球迷一起跳戰斧舞。