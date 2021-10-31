南投水里鄉神龍橋今天清晨5時許發生採茶車與箱型車碰撞車禍，造成20人輕重傷。（南投消防局提供提供／陳淑芬南投傳真）

南投水里鄉神龍橋今天清晨5時許發生採茶車與箱型車碰撞車禍，造成20人輕重傷。（南投消防局提供提供／陳淑芬南投傳真）

南投水里鄉神龍橋今天清晨5時許發生採茶車與箱型車碰撞車禍，造成20人輕重傷。據了解，61歲何姓女駕駛採茶小貨車載17人一早上山採茶，行經台21線79公里處與67歲黃姓駕駛的廂型車發生車禍，兩名駕駛均無酒駕、意識清醒，何女左大腿疑似骨折、黃男肢體左側挫傷等2人傷勢較重，其他人均為擦挫傷，至於肇事原因警方深入調查中。

南投消防局在今天清晨5時44分接獲通報，水里鄉龍神橋（台21線79公里處），有一輛搭載18人的採茶車與2人廂型車發生車禍，緊急調派水里、信義、玉山、集集、日月潭、名間、中寮、竹山及鹿谷等9分隊，出動12部搶救車輛、消防人員24名前往搶救。

據了解，61歲何姓女駕駛採茶車載17人一早要上信義鄉草坪頭山區採茶，經台21線79公里處的水里鄉神龍橋，與對向由黃男駕駛載1名乘客的廂型車發生車禍，箱型車座與採茶車的左側均受嚴重嚴重毀損，採茶車上17名工作人員飽受驚嚇，大多為身體各處挫、擦撞等輕傷。

兩名駕駛均無酒駕、意識清醒，何女左大腿疑似骨折、黃男肢體左側挫傷等2人傷勢較重，所幸無生命危險。消防隊救護車接續將傷患送醫治療，6人送竹山秀傳醫院、5人送南基醫院、6人送南投醫院，另有3人輕傷由親友自行送醫。