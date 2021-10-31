大陸國家主席習近平已經21個月未踏出國門引發國際關注，《紐約時報》（New York Times）指出，新冠疫情只是表面原因，這反映的是北京的考量轉變，重心從對外轉向對內，不再認為必須被迫和美國及其盟友合作。

大陸國家主席習近平以視訊方式出席羅馬G20峰會。

大陸國家主席習近平未出席目前正在羅馬舉行的20國集團（G20）領導人峰會，也不會出席在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

《紐約時報》指出，拜登上任後至今，習近平尚未面對面會晤拜登，目前看來兩人近期也不會有會面的機會，習近平已經21個月未出訪，而且時間還在持續累計增加。

報導指出習近平不踏出國門的表面原因是新冠疫情，但同時也彰顯北京在評估外交及對內政策上有了更深層次的轉變，也就是在習近平的領導下，中國大陸已經不再認為必須被迫和美國及其盟友合作，或者至少在表面上合作。

報導指出，中國大陸的重心轉向對內，官員專注於保護習近平的健康及內部政治陰謀，以及明年度的共產黨全國代表大會，習近平預計宣布再掌權5年，因此對比剛上任頭幾年，現階段面對面外交對習近平來說並不是優先事項。

加州大學聖地牙哥分校政治經濟學副教授史宗翰（Victor Shih）表示，習近平減少出訪適逢中國大陸社會民族主義情緒高漲，阻礙了北京與外國合作或妥協，他不再認為需要國際合作，「因為他在國內有這麼多支持，比起第一任期，現在為了討好美國及歐洲國家所做的努力少多了。」

史宗翰也說，羅馬G20峰會及格拉斯哥氣候大會舉行的時間點也與即將在11月8日登場的共產黨六中全會衝突，習近平顯然會優先考慮後者，因為這是他邁向下一階段掌權的重要一步。

前美國國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞安（Ryan Hass）指出，如果習近平出訪，他回國後也必須遵守新冠防疫政策，否則就會面臨被批評有特權的風險。

《紐約時報》盤點習近平未能踏上國際舞台的各項損失，包括不能親上火線處理中國大陸日益下降的國際聲譽；他缺席羅馬峰會及格拉斯哥氣候大會，全球也可能因此不能在疫情復甦、對抗全球暖化等2大重要議題上取得有意義的進展。

柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）分析，習近平不出訪，減少了參與各國領袖層級交流的機會。她說，這些面對面會談經常是試圖克服協議障礙或減緩緊張情勢的基礎。

《紐約時報》指出，雖然習近平近2年未出國，不過這段期間他仍致力於「電話外交」，包括和即將離任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏、英國首相強生等通話。

當拜登表示要和民主國家建立聯盟應對中國大陸的挑戰時，習近平同時也在尋求和俄羅斯及發展中國家建立夥伴關係。美國政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師湯瑪斯（Neil Thomas）表示，就與發展中國家的外交關係來看，習近平減少出訪並不是很大的劣勢，習近平上周才與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）通話，他說馬拉普與習近平通話的時間要比與拜登會面的時間還多的多。

習近平最後一次出訪是在2020年1月，當時他訪問緬甸，幾天後就宣布武漢封城。