2022年縣市長選舉，各政黨悄悄展開布局，國民黨希望能穩住14席，力拚16席；民進黨則力保7席伺機搶攻9席；民眾黨盼以「藍綠相爭」模式坐收漁翁之利。其中，新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，幾乎成為2022前哨戰，也影響各黨布局；而國民黨是否能守住花東，外界關注。至於彰化縣預料仍是激烈的藍綠之爭，雲林縣、嘉義縣市現任首長穩扎穩打，雖非容易撼動，但面對選戰也不能大意。

◆新竹選戰遇「大合併」亂流

新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，似成2022新竹地方選舉的前哨戰，國民黨籍現任新竹縣長楊文科原篤定競選連任，但受大合併議題影響，地方呈現「綠熱、藍冷、時力批」的現象；且從本屆立委選舉中，可看出科技族支持時代力量或民眾黨的傾向很明顯，加上多數新竹縣市民眾並無強烈政黨傾向，若縣市合併，恐非只有藍綠對決。如果大新竹合併倡議未過，外傳林智堅也可能挑戰選新竹縣長。

◆傳綠營擬派奇兵出戰花蓮縣

現任國民黨籍的縣長林姿妙上任後身段柔軟、認真投入縣政工作，贏得選民好感，雖可能遇上的對手為民進黨籍宜蘭市長江聰淵，但即便宜蘭縣基本盤綠大於藍，但林姿妙連任之路仍被看好；至於選民結構一向藍大於綠的花東地區，國民黨籍台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚連任機會相對大。而在台東部分，綠委劉櫂豪雖5度叩關失利，仍是民進黨首選，但目前尚未表態，不過綠營的前台東市長賴坤成也積極布局中。花蓮則傳出綠營擬派奇兵，力推總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡），也傳出12年前曾參選過的花蓮區農改場長杜麗華可能復出。

◆彰化縣長王惠美穩守拚連任 綠營暗潮洶湧

彰化縣預料仍是激烈的藍綠之爭，現任國民黨籍縣長王惠美穩紮穩打拚連任，她上任後沒走政治明星路線，執政延續歷任累積的建設方向，積極追進度，避開藍綠紛爭。綠營則暗潮洶湧，不僅縣黨部主委邱建富、前縣長魏明谷將第4度對壘，新人姚量議也表態要投入初選。

◆雲林縣長張麗善風評佳 恐遇強敵

尋求連任的國民黨籍雲林縣長張麗善，發揮女性細膩特質，不少政策都讓民眾有感，且對輿情掌握度高、決策速度快，上任時非洲豬瘟疫情緊急，就任第一天就下令禁止廚餘養豬，為雲林的養豬經濟打開保護傘，她穩紮穩打，加上執政風評不錯，也非容易撼動，但面對綠委立委劉建國或蘇治芬兩位勁敵挑戰，也不能大意。

◆嘉義縣市藍綠各據一方

國民黨籍嘉義市長黃敏惠，2018年回鍋執政，在防疫上表現亮眼，尤其普發現金2000元拚振興經濟，獲得不少正面回饋；反觀民進黨雖有多位選將被點名，但目前尚無人公開表態。至於嘉義縣，民進黨籍縣長翁章梁，近期在多家民調表現不俗，代表民進黨爭取連任幾無懸念；而綠營執政嘉義縣20年，國民黨僅能守基本盤，迄今還找不到縣長戰將。