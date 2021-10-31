參加婚禮包多少禮金是一門學問。一名女網友表示，最近完成人生大事，辦婚宴當天，由家人負責收取禮金，家人告訴她有賓客包了600元，但她認為心意最重要，因此沒放在心上，沒想到那一包600元紅包，其中100元竟是兩枚50元硬幣，令她傻眼將其PO上網問「大家有遇過這種奇怪的人嗎？」這段經歷也讓不少網友直呼「真的超沒禮貌」。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，日前在飯店舉辦婚宴，由家人幫忙收禮金，當天大家都忙得不可開交，直到婚宴結束送客，家人向她回報收禮金狀況，告知她有一名大學同學只包600元，當下她表示不在意，認為心意更重要。

收禮金的家人接著說，「但那個大學同學，是包一張500元鈔，和兩枚50元在紅包袋裡」，原PO一聽差點吐血，並將其PO上網詢問，「你們有遇過這種奇怪的人嗎？我真的很想抱怨一下！」

貼文曝光後，網友也看傻眼，「第一次聽到這種包法」、「超沒禮貌的，換鈔是會花多少時間」、「你們是不是很不熟」、「原本覺得心意比較重要，看到硬幣根本感覺不到心意在哪」；但也有人幫忙緩頰，「前陣子疫情爆發，很多人都不好過」、「可能經濟狀況真的不好吧，硬幣也是錢啊，覺得不要放在心上」、「最好再確認一下，可能只有包禮，沒有留下來吃飯」。