韓劇《滅亡來到我門前》故事講述「最衰女主」朴寶英被醫生判斷癌症末期，生命倒數100天，就在她怨天尤人的時候，出現半人半神的管理者「滅亡」（徐仁國 飾），而徐仁國了為了不讓自己消失，決心幫她實現願望，兩人簽訂生命合約，也因此展開一段奇幻浪漫的故事。

朴寶英在《滅亡來到我門前》中飾演網路小說編輯。（八大提供）

朴寶英、徐仁國不僅戲中CP感十足，戲外也擁有好感情。日前將如何以角色身份形容對方魅力，朴寶英形容徐仁國飾演的「滅亡」外表冷漠，但內心很溫暖，笑著表示：「只是說實話，劇中見到他的第一幕場景，內心真的只有浮現『他是一位不正常的人』的想法。」徐仁國也指出戲中的朴寶英對他來說是一位很新鮮、搞笑的人，讓他很在意。只是這番話讓朴寶英聽了後忍不住發問：「我怎麼覺得他是在以徐仁國回答，而不是以角色回答？」徐仁國也疑惑反問：「誰是徐仁國？」裝傻特意捉弄朴寶英的模樣笑壞粉絲。

徐仁國在《滅亡來到我門前》中飾演半人半神的管理者「滅亡」。（八大提供）

另外，劇中飾演網路小說編輯的朴寶英，直到被醫生宣判活不久，必須住院治療時，都還心繫工作的劇情設定，讓粉絲相當心疼；朴寶英形容劇中角色工作與生活不成正比，嘆氣說：「我原本還以為編輯就只要做編輯的工作就好，但要做的事情真的太多了！」透過鏡頭，她還莞爾用角色向老闆喊話：「請增加員工、或提高年薪、薪水吧！」該劇11月10日起在八大綜合台播出。

八大電視包下巨型行動廣告車在大台北街頭宣傳。（八大提供）

八大電視10月起在八大綜合台特別開闙強檔韓劇10點線，媲美電影宣傳規格，包下巨型行動廣告車在雙北街頭宣傳，強力放送《來魔女食堂吧》、《滅亡來到我門前》、《大發不動產》精采預告，韓劇男、女神宋智孝、徐仁國、朴寶英、鄭容和、張娜拉身影驚喜現身在雙北街頭，昨（30日）現身在板橋府中萬聖街頭時，立刻引來人潮拿起手機搶拍，今（31日）將行經信義、西門、中山、東區等商圈，只要拍到行動廣告車上男神、女神，上傳照片分享至八大電視官方粉絲團，就有機會獲得韓劇好禮。