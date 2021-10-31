國民黨第21屆第1次全代會昨登場，受疫情影響，改為全台分30區透過視訊連線的方式舉辦，前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等人皆出席中央黨部主場地，共襄盛舉。其中，已卸下黨主席身份的江啟臣在臉書發表自己參加全代會的內心感言，吸引1.4萬網友喊讚。

江啟臣昨（30日）在臉書發文表示，自己回到中央黨部參加第21屆第1次全國代表大會，一到會場就見到很多同志與先進，大家像老友一樣和他話家常，這是一年一度全代會最值得高興的事，就像回到家裡一樣溫暖。

江啟臣直言，自己在和黨主席交接時曾說，「團結確實不應該只有口號，我也期待接下來的每一天，我們可以用行動來實踐團結，用行動面對我們共同的挑戰」。他相信只要全黨團結，並在民主溝通的過程裡持續與民眾站在一起，「什麼挑戰與艱難，我們都能克服」。

看到這幾年國民黨努力與社會對話，江啟臣稱，最新的公投民調也顯示，國民黨與公民團體和人民並肩齊行，顯示努力已經初獲成效，接下來還有很多工作要做，無論是即將到來的四項公投，明年的地方選舉及2024總統立委大選，每一項都是國民黨艱困的挑戰，但他相信，只要大家持續團結、一起戰鬥，護台灣保民主拚未來，國民黨就能重返執政。