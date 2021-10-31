遭批政治綁架宗教 顏清標、鄭銘坤最新說明｜2021.10.31

因不滿媒體人周玉蔻日前指稱大甲鎮瀾宮媽祖遭綁架、董事長顏清標是神棍，還稱要「讓鎮瀾宮媽祖自由」等言論，顏清標及廟方今（31）日上午10點召開記者會駁斥不實指控。

顏清標表示，今天是說明外界對大甲鎮瀾宮及他個人這段時間的誣衊，說他是神棍，根本是一竹竿打翻一條船，且乩童附身的過程都相當嚴格，這樣的言論不只是對他，對台灣很多寺廟都很不尊重。

對於鎮瀾宮在這段時間遭受媒體誣衊，顏清標強調，對外說明是要捍衛鎮瀾宮，怎麼謾罵他都沒關係，但鎮瀾宮所有董監事、來自海內外，每年參加遶境活動的上百萬人，難道都是「憨人」？

至於在台中立委補選前出現這些攻擊，是否有點敏感？顏清標表示，「他們就是故意的，現在媒體都是他們的」，這對他來講絕對是有傷害啦，但傷害到他的家人是最不好的。

對於民進黨前立委林靜儀稱「台中穿防彈背心才能選」，顏清標則笑說，「妳問哪個有穿過好不好」。

鎮瀾宮全體董監事在法律顧問羅閎逸律師陪同下，舉辦記者會向社會大眾及媽祖信眾駁斥媒體人的不實言論。（王文吉攝）

顏清標遭名嘴指神棍綁架媽祖，他出面闢謠時手握拳。（王文吉攝）

鎮瀾宮法律顧問羅閎逸律師也說明，針對日前有媒體人對顏清標董事長做出不實指控，稱顏董事長神棍、綁架媽祖，要還媽祖自由及鎮瀾宮有財務不實支出等誣衊，顏董事長不想出面回應，但廟方認為這不僅是對董事長人格的誣衊，也是對鎮瀾宮的誣衊，因此的鎮瀾宮必須對全體民眾及信眾做出回應，鄭重聲明。

第一，顏董事長從民國87年，在全體董監事的支持下擔任董事長到現在，全心無私付出，把鎮瀾宮從地方性的寺廟便成全國知名的宗教重鎮，更而揚名國際，所以每年的媽祖繞境活動，成為全世界三大宗教盛事之一，獲得各國媒體採訪，政府各級首長也都和全國民眾大力支持相挺並參與，這些都是顏董事長本於對媽祖的恭敬及虔誠信仰，大力推動，出錢出力獲得的成果。

第二，每年媽祖繞境活動都有政府各級首長，上至總統、副總統、行政院長、立法院長，以及地方政府首長跟民意代表都熱心參與，共襄盛舉，如果媒體人稱顏董事長是神棍，那這些地方首長、民代是否都昏庸無能，幫神棍造勢呢？由此可知這位媒體人的言論根本誣衊、扭曲事實、混淆視聽。

第三，鎮瀾宮財務都有一套嚴謹制度，所有支出依照法律，沒有所謂的不當支出，顏董事長本於取之社會，用之社會的初衷，除了成立福利基金會，更成立「鎮瀾兒童家園」，從97年成立到現在，已幫助無數兒童成長順利、完成學業，所以媒體人說鎮瀾宮有不當支出，也是子虛烏有，所以為捍衛鎮瀾宮、捍衛顏董事長、捍衛媽祖的人格形象，鄭重做出以上聲明，讓全國民眾了解。

法律顧問也強調，顏董事長跟媽祖都是寬宏大量，不會做出司法舉動，只是出面澄清，讓大家了解事實的真相，提告沒有必要，不會隨之起舞。