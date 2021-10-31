由於經濟數據回落而通膨預期攀升，引發市場對停滯性通膨的擔憂，黃金等抗通膨實質資產的吸引力大增，10月來金價一度走揚上攻至1800美元，儘管近周投資人擔心經濟放緩，使金價再回檔整理，總計10月漲幅仍有1.5％，仍是近數月來表現最佳，法人表示，由於需求傳統旺季將至，黃金仍有短線投資機會可期。

受到觀望聯準會貨幣政策動態及全球通貨膨脹前景兩大因素影響，日前國際金價一度上攻至每盎司1800美元整數關卡，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭指出，過去一段時間儘管黃金ETF規模出現流出，顯示短線投資需求下滑，但實體飾金需求及央行買盤仍穩固，支撐金價表現，通膨可能不是暫時的逐漸成為市場接受的觀點，若通膨壓力持續延燒，投資人終究可望回頭增持黃金以因應通膨風險，加上黃金實體需求傳統旺季將至，投資人可留意黃金的投資機會。

期元大S&P黃金 ETF研究團隊表示，黃金投資目前處於二個極端力量的拉扯中，一者為聯準會縮減寬鬆，減碼購債（Taper）及升息將帶動實質利率上升，依2013～2014年前例黃金將面臨評價壓力。另一則是供應瓶頸造成經濟復甦停滯、物價上升，IMF報告亦指出幾乎沒有任何跡象表明整體經濟範圍內的薪資成長會加速，在停滯性通膨最顯著的70年代，黃金從每盎司35美元飆漲至800美元以上，因此，黃金是具抗通膨效果。

對於黃金後市看法，富蘭克林證券投顧表示，從10月以來金價在美債殖利率攀高下仍上揚，黃金礦脈指數漲幅更達雙位數，考量通膨可能較預期持續更長時間，且著眼於黃金的抗通膨特性和與各類資產的低相關性，穩健型投資人可適度於投組中布局，提高配置多樣性。安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，黃金仍以避險買盤為主，印度傳統旺季則可望逐步升溫。

期元大S&P黃金 ETF研究團隊也表示，就全球黃金ETF持倉量仍呈資金流出情況來看，實質利率上升仍是市場主流預期，手上黃金相關部位較高的投資人建議可考慮使用反向ETF進行避險操作，不過需留意通膨失控的威脅，可視經濟數據靈活調整部位。