陳姓男子前年10月與王姓山友衝突，隔日2人在北市象山偶遇，陳趁王沿石頭階梯步道往下走，自後踹了王一腳，王重心不穩跌撞階梯傷及左眼，一審依傷害罪判陳4月徒刑，得易科罰金；案經上訴，台灣高等法院審理認為，王左眼視力無視能，已達重傷害程度，改依傷害致人重傷罪判陳1年10月徒刑。可上訴。

判決指出，陳、王是登山認識，因細故衝突，2019年10月12日下午2時，王在北市象山逸賢亭處撿垃圾，沿著石頭階梯往下行走時，遇見陳男，陳見狀以腳朝王背後處猛踢，王猝不及防，往下摔落而猛力撞擊階梯，致左眼視神經血腫、左耳外耳道擦傷、軀幹與四肢多處擦傷。

事後，王到醫院就診，醫師診斷王因左眼視神經血腫，造成左眼外傷性視神經病變，左眼視力無光感，屬於無視能狀態，王報警提告。台北地院依傷害罪判陳徒刑4月，得易科罰金。檢察官及陳男均提上訴。

高院審理時，陳否認犯行，辯稱沒有用腳踢王，王是自己滑倒，當天是王先動手，全身壓到他身上，還拉他左腳，他為了要掙脫，所以輕輕推王胸部一下，但王沒有跌倒，還站起來要追他，可能是王自己滑倒摔下去。另陳男律師則稱王左眼有舊疾，有可能是王自身情緒激動，引發左眼病變，認為與陳行為沒有因果關係。

但高院合議庭認為，陳男證稱在案發前一天，王對他大呼小叫，還吐口水到他臉上，顯見陳男已因2人衝突而氣憤難平，有傷害王犯罪動機，不採信陳說詞，認為王男左眼出現無視能狀態，已造成毀敗一目視能的重傷害結果，因此撤銷一審判決，改依傷害致人重傷罪判陳1年10月徒刑。