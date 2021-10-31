隨著社群平台的興起，許多網紅靠著亮麗外表與火辣身材聞名，甚至還有不少擁有傲人上圍的網紅，在網路上掀起「實測胸部」重量的活動。而近日，日本寫真美胸偶像女團「Sherbet」，也在YouTube頻道上找來4名成員，穿著比基尼實測胸部的重量，火辣的好身材引起網友大噴鼻血。

由橋本梨菜、犬童美乃梨、青山光3位知名寫真女優為首的「寫真美胸偶像團Sherbet」自2016年夏天成立之後，不僅推出多張單曲受到粉絲們歡迎，之後又陸續加入了有村瞳、中島瑠美、星優姬、三神美優、水口愛琉、藤北れな、佐藤ゆうき等7位寫真偶像，讓粉絲們陷入瘋狂，人氣也不斷攀升。

而她們所經營的官方YouTube頻道，近日也更新影片，找來了4名成員清瀬汐希、橋本梨菜、青山光以及河路由希子，一同實測胸部的重量。影片中，只見4名寫真女星都穿上性感的比基尼，並由擁有I罩杯的「童顏巨乳」青山光打頭陣，測量結果分別是右胸1.4公斤、左胸1.25公斤；擁有G罩杯的橋本梨菜，則是右胸1.8公斤、左胸大約1.5公斤。

而另外兩位女星清瀬汐希、河路由希子雖身形相對單薄，但火辣的身材依舊令網友暴動，加上她們還在影片中，不時用手互摸對方的胸部秤手感，讓網友看了紛紛留言「這個測試根本想讓人噴鼻血」、「我的注意力一直無法聚焦在磅秤上」、「現場看畫面一定很震撼」、「其實我也可以幫你們秤」，吸引將近100萬人觀看。