「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節又來了，不論大人或是小孩，在這一天都要裝神弄鬼一番、極盡嚇人的本事……，你是否也準備好了？今年你要為自己或是孩子裝扮成什麼？有關萬聖節，或許有許多人都不知道這個節日的起源、由來，這裡先說明一下，萬聖節又名為諸聖節，在每年的11月1日，是西方的傳統節日，人們習慣在萬聖節前夜（萬聖夜，Halloween）裝扮成各式各樣的妖魔鬼怪或是卡通人物，並挨家挨戶地討要糖果，如果不給糖就搗蛋（Trick or Treat）。

儘管這是西方節日，在台灣卻蔚為風潮、十分流行，每年萬聖節，這個專屬小朋友的節日，家長們莫不費盡心思為自己的孩子精心打扮一番，南瓜人、吸血鬼、美國隊長、哈利波特、白雪公主、小精靈……等，極盡所能地創意造型大比拚，讓人看得眼花撩亂，更增添不少節日氣氛。不過，在開心過節的同時，你可曾想過，在你四周可能危機四伏而不自知？

根據一項調查顯示，每到萬聖節這一天，兒童事故傷害的發生比例，要比平時高出許多，主要原因不外乎為了「應景」、穿搭在身上過多的裝飾點綴，像是面具、過長服裝、特殊道具……等，往往因為阻擋視線而容易跌倒，甚至還曾發生過燒燙傷意外事件，實在不得不防！因應萬聖節即將到來，小花平台特別提醒，在開心過節的同時，家長們要格外留意孩子外出的人身安全，最好能預先為孩子做好保險與理財規劃，當面對生命的無常時，才能即時派上用場！

基本醫療規劃＋2意外保障，絕不可少！

說到孩子的人身保障規劃，姑且不論因為萬聖節徒增的意外風險，根據衛福部最新統計指出，事故傷害是奪走15歲以下兒童生命的最大元兇，尤須特別注意的是，因為非蓄意傷害事件而死亡的「事故傷害死亡」，已多年蟬聯國人10大死因第6名，其中又以4歲以下兒童死亡人數占最大宗、高達60％左右，尤其是初生嬰兒的周產期死亡和事故傷害死亡的比例最高。

如果再進一步分析，學齡前兒童（3至6歲）因為事故傷害送醫比例以意外跌倒占比最高，至於學齡期兒童（6至12歲）因為事故傷害送醫比例則以撞擊或是夾傷占比最高，且愈高年級其受傷比例愈高。