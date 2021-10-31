一名台北民眾日前在南港一間自助餐用餐，只夾了一點青菜和三塊雞肉，竟要價95元，超貴價格讓他傻眼PO網，對此，店家回應是當事人當天夾到比較貴的青菜，同行業者也指出，最近菜價上漲，算95元其實差不多。

一名網友日前在臉書「我是南港人」社團PO出一張照片，指出他27日到台北南港某自助餐店夾了一菜一肉，沒有買白飯，價錢卻要95元，第一次聽到價格以為是自己聽錯，於是向老闆娘再問一次，得到的回答一樣是雞肉65元、菜很貴要30元，加起來總共95元，貴到讓原PO傻眼。對此，店家事後回應，青菜價格有貴的也有便宜的，只是剛好原PO當天挑的青菜比較貴。

據《東森新聞》報導，把95元便當菜色拿給另外一間高雄自助餐業者看，對方表示這樣一菜一肉要95元確實有點貴，這價格若是在高雄自助餐買，能買到不錯的菜色組合，但也有同行業者表示，最近菜價上漲，且南北租金不同，所以95元的價格其實差不多，從照片中的菜色來看，至少也要80元左右。

對於自助餐夾一菜一肉要95元，網友們紛紛留言：「真的貴，95元都可以買很好的便當了」、「自助餐算錢，是看老闆的心情的」、「生意人都這樣，原物料降價時沒便宜，漲價時保證漲」、「頂多70元，超過就拒買拒吃」。